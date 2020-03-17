«Десна» проведет матч с «Днепром-1» в Чернигове

Предыдущие домашние матчи второго круга проходили в Киеве

«Десна» / Фото: facebook.com/desnafc

Матч «Десна» − «Днепр-1» пройдет в Чернигове. Об этом клуб сообщил в своем Facebook.



Предыдущие две домашние игры (против «Динамо» и «Ингульца») второго круга коллектив провел в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского». Сообщается, что зрители будут иметь возможность посетить игру.

Видео трансляцию матча «Десна» − «Днепр-1» смотрите на нашем сайте. Игра начнется 20 марта в 17:00 по киевскому времени.