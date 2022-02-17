Показали уровень УПЛ. «Ингулец» обыграл «Кривбасс» на сборах
«Десна» проведет спарринг с одним из самых титулованных клубов Грузии
Также черниговцы в Турции сыграют с «Кривбассом»
Фото: Facebook Десны
«Десна» определилась с двумя соперниками на тренировочных сборах в Турции.
17 февраля клуб УПЛ встретится с одной из самых титулованных команд Грузии «Торпедо» из Кутаиси, а 20 – протестирует одну из сильнейших команд Первой лиги «Кривбасс».
Напомним, что в первом матче на сборах черниговцы уступили боснийскому «Вележу».
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