«Десна» проведет спарринг с одним из самых титулованных клубов Грузии

Также черниговцы в Турции сыграют с «Кривбассом»

Фото: Facebook Десны

«Десна» определилась с двумя соперниками на тренировочных сборах в Турции.

17 февраля клуб УПЛ встретится с одной из самых титулованных команд Грузии «Торпедо» из Кутаиси, а 20 – протестирует одну из сильнейших команд Первой лиги «Кривбасс».

Напомним, что в первом матче на сборах черниговцы уступили боснийскому «Вележу».