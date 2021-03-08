«Десна» разгромила «Рух» и обошла «Ворсклу» в турнирной таблице

Фото - ФК Десна

В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Десна» на стадионе «СКИФ» во Львове разгромила «Рух».

Черниговцы ушли на перерыв при комфортном преимуществе в два мяча. Его команде обеспечили голы Чепурненко и Картушова. В обоих случаях результативными передачами отличился Тотовицкий.

Во втором тайме преимущество гостей было не столь явным. Однако два мяча за три минуты довели счет до неприличного. Будковский отличился с пенальти, еще один гол на свое имя записал Гуцуляк.

«Десна» обошла «Ворсклу» в турнирной таблице и вошла в зону еврокубков. «Рух» от зоны вылета отделяет лишь одно очко.

УПЛ, 17 тур

«Рух» – «Десна» 0:4

Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63 (пен.), Гуцуляк, 65

«Рух»: Мысак, Сигурдссон (Гагун, 46), Белый, Зец, Глиха, Федорчук, Карасюк, Мартынюк (Сыч, 46), Бойчук (Карабин, 84), Борячук (Климчук, 46), Кондраков (Кухаревич, 66).

«Десна»: Паст, Конопля (Полегенько, 86), Тамм, Гитченко, Картушов (Калитвинцев, 76), Мостовой (Сухоцкий, 82), Огиря, Гуцуляк, Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 82), Чепурненко (Ермаков, 76).

Предупреждения: Кондраков, Глиха, Федорчук – Будковский, Мостовой

Лучшие моменты первого тайма

Гол Будковского

Гол Гуцуляка