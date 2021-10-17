«Десна» с «Минаем» разошлись миром в безголевом матче

Команды поделили очки

фото - ФК Десна

В матче 11-го тура украинского чемпионата «Минай» принимал «Десну».

Первый тайм закончился «всухую» – команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

Во второй половине встречи команды Рябоконя и Леонова продолжили осторожную игру и как результат, закончили матч с нулями на табло.

Эта ничья помогла «Минаю» на один пункт оторваться от «Львова» и «Черноморца», идущих на 14-м и 15-м местах. Но у одесситов, также как и у закарпатской команды есть еще по матчу в запасе.

Таблица украинской Премьер лиги.

УПЛ, 11-й тур

«Минай – «Десна» 0:0

«Минай»: Кучер, Гончар, Синегуб, Векляк, Вишневский (Селезнев, 68), Кулиев (Хахлев, 76), Месхи (Кныш, 76), Билоног (Байдал, 68), Петрусенко, Матич, Ахмедзаде.

«Десна»: Литовка, Болбат, Селин, Сафронов, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Картушов, Калитвинцев, Юрченко (Завийский, 73), Будковский (Шевцов, 84), Безбородько (Дегтярев, 84).

Предупреждения: Матич (43), Ахмедзаде (56), Домбровский (75), Болбат (86), Дегтярев (89).