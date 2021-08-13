Президент «Ингульца» подтвердил перенос матча с «Динамо» в Киев
«Десна» сыграет с «Динамо» на стадионе имени Лобановского
Еще один матч киевлян перенесен
Фото: ФК Динамо
«Динамо» перенесло еще один матч. Встреча 5 тура УПЛ с «Десной» пройдет на другом стадионе.
НСК «Олимпийский» будут готовить к праздничному концерту ко Дню независимости и киевляне не смогут провести свой матч там.
Матч с «Десной» пройдет на «стадионе имени Валерия Лобановского». Игра состоится 22 августа. По такой же причине «Шахтер» сыграет домашний матч квалификации ЛЧ против «Монако» в Харькове.
Ранее у «Динамо» изменилось место матча с «Ингульцом».
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