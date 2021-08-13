«Десна» сыграет с «Динамо» на стадионе имени Лобановского

Еще один матч киевлян перенесен

Фото: ФК Динамо

«Динамо» перенесло еще один матч. Встреча 5 тура УПЛ с «Десной» пройдет на другом стадионе.

НСК «Олимпийский» будут готовить к праздничному концерту ко Дню независимости и киевляне не смогут провести свой матч там.

Матч с «Десной» пройдет на «стадионе имени Валерия Лобановского». Игра состоится 22 августа. По такой же причине «Шахтер» сыграет домашний матч квалификации ЛЧ против «Монако» в Харькове.

Ранее у «Динамо» изменилось место матча с «Ингульцом».