Вратарь «Десны»: «Я являюсь официальным членом фан-клуба «Барселоны»
«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
Контракт рассчитан на 2 года
Евгений Цымбалюк / фото - пресс-служба "Десны"
Экс-защитник донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк стал игроком «Десны».
Контракт новоиспеченного черниговца рассчитан на 2 года. За «Олимпик» Цымбалюк выступал с 2014 года.
В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл в 9 матчах, не отличившись результативными действиями.
На просмотре в «Десне» также находятся 2 игрока киевского «Динамо».
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