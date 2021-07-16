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«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»

Контракт рассчитан на 2 года
Футбол Украинская Премьер-лига
20:15
«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
Евгений Цымбалюк / фото - пресс-служба "Десны"

Экс-защитник донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк стал игроком «Десны».

Контракт новоиспеченного черниговца рассчитан на 2 года. За «Олимпик» Цымбалюк выступал с 2014 года.

В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл в 9 матчах, не отличившись результативными действиями.

На просмотре в «Десне» также находятся 2 игрока киевского «Динамо».

 

Антон Кривенко
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Теги

Десна Олимпик Донецк

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