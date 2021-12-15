«Десна» ведет переговоры о продлении Тотовицкого и Будковского

Команда заинтересована сохранить лидеров

Фото: ФК Десна

«Десна» ведет переговоры по новым контрактам с тремя игроками.

Речь идет о полузащитниках Андрее Тотовицком и Леване Арвеладзе и форвардом Филиппе Будковском. Информацию подтвердил пресс-аташе команды Александр Шевченко.

Получается, договориться с Тотовицким о продлении контракта не удалось? А какая ситуация с Будковским и Арвеладзе, контракты с которыми тоже истекают в конце года?

«Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности. В ближайшие дни все должно уже быть решено».

Сообщалось, что Тотовицкий может оказаться в «Динамо».

Будковского хочет видеть в команде «Ворскла» и «Полесье».