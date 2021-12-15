Тотовицкий и Будковский не продлят контракты с «Десной»
«Десна» ведет переговоры о продлении Тотовицкого и Будковского
Команда заинтересована сохранить лидеров
15 декабря 17:28
Фото: ФК Десна
«Десна» ведет переговоры по новым контрактам с тремя игроками.
Речь идет о полузащитниках Андрее Тотовицком и Леване Арвеладзе и форвардом Филиппе Будковском. Информацию подтвердил пресс-аташе команды Александр Шевченко.
Получается, договориться с Тотовицким о продлении контракта не удалось? А какая ситуация с Будковским и Арвеладзе, контракты с которыми тоже истекают в конце года?
«Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности.
В ближайшие дни все должно уже быть решено».
Сообщалось, что Тотовицкий может оказаться в «Динамо».
Будковского хочет видеть в команде «Ворскла» и «Полесье».
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