«Десна» вырвала победу у «Руха» в конце матча

Тотовицкий принес команде три очка

Фото: ФК Рух

«Десна» в матче 8 тура УПЛ дома смогла одолеть «Рух».

Команды почти за весь матч не порадовали зрителей и болельщиков забитыми мячами. Казалось, матч завершится в нулевую ничью.

Однако «Десне» удалось вырвать победу. В конце матча единственный мяч забил Тотовицкий.

Черниговцы поднялись на 3-е место в таблице, но шанс обойти ее имеют «Александрия» и «Днепр-1». «Рух» остался девятым.

УПЛ. 8-й тур:

«Десна» – «Рух» 1:0

Гол: Тотовицкий, 90

«Десна»: Мысак, Цымбалюк, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Болбат (Волошин, 87), Тотовицкий, Домбровский, Картушов, Арвеладзе, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).

«Рух»: Панькив, Карасюк, Белый, Гагун, Федорчук, Мартынюк, Притула (Сыч, 73), Мысык, Климчук, Бойчук (Лях, 83), Борячук (Кондраков, 83).