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«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса

Юрист оценил перспективы клуба УПЛ, которому был выписан запрет на трансферы
Футбол Украинская Премьер-лига
08:59
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Фото - ФК Десна

Спортивный юрист Илья Скоропашкин оценил дальнейшие перспективы «Десны», наказанный запретом на трансферы за долги перед защитником Константином Димой.

Условия контракта должны соблюдаться. Это один из основополагающих принципов FIFA. Независимо от того, задействовал ли футбольный клуб игрока для участия в официальных матчах или нет, соблюдать условия контракта обязаны обе стороны. Футболист обязан тренироваться и не нарушать спортивный режим, а клуб – своевременно и в полном объеме выплачивать ему заработную плату.

Если клуб задерживает выплаты, игрок вправе досрочно расторгнуть контракт и требовать компенсацию, которая обычно рассчитывается исходя из оставшейся суммы контракта. Это стандартная практика органов футбольного правосудия FIFA.

В случае невыполнения клубом решения, принятого органами FIFA, по выплате игроку компенсации в установленный срок, следует автоматическая санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков на национальном и международном уровнях до момента полной выплаты.

Если в течение трех последующих заявочных периодов клуб не выплатил присужденную сумму в полном объеме и нет соглашения с игроком об отсрочке выплаты, дисциплинарные органы FIFA будут применять более жесткие санкции в виде принудительного понижения клуба в классе или лишения профессионального статуса.

Ранее экс-хавбек «Десны» Владислав Калитвинцев трудоустроился в «Александрии».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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