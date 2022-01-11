«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса

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Спортивный юрист Илья Скоропашкин оценил дальнейшие перспективы «Десны», наказанный запретом на трансферы за долги перед защитником Константином Димой.

Если клуб задерживает выплаты, игрок вправе досрочно расторгнуть контракт и требовать компенсацию, которая обычно рассчитывается исходя из оставшейся суммы контракта. Это стандартная практика органов футбольного правосудия FIFA.

В случае невыполнения клубом решения, принятого органами FIFA, по выплате игроку компенсации в установленный срок, следует автоматическая санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков на национальном и международном уровнях до момента полной выплаты.

Если в течение трех последующих заявочных периодов клуб не выплатил присужденную сумму в полном объеме и нет соглашения с игроком об отсрочке выплаты, дисциплинарные органы FIFA будут применять более жесткие санкции в виде принудительного понижения клуба в классе или лишения профессионального статуса.