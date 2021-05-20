Десять игроков и три работника «Шальке» покинут клуб

«Кобальтовые» вылетели из Бундеслиги

Фото - ФК Шальке

В «Шальке» произведут серьезные кадровые изменения по окончании сезона-20/21. Так, клуб покинут десять игроков и три члена персонала, сообщает пресс-служба «кобальтовых».

У шести футболистов истекают контракты. Соглашения Бенжамена Стамбули, Бастиана Очипки, Шкодрана Мустафи, Набиля Бенталеба, Стивена Скжибски и Алессандра Шепфа не будут продлены.

Четверо игроков вернутся в свои клубы по истечении аренд. Это Вильям («Вольфсбург»), Гонсалу Пасиенсия, Фредерик Ронноу (оба – «Айнтрахт» Франкфурт) и Килиан Людевиг («Зальцбург»).

Кроме того, команду покинет тренер Квирин Лепперт. Также клуб попрощается с диетологом и физиотерапевтом.

Напомним, «Шальке» вылетел во вторую Бундеслигу впервые с 1988 года.