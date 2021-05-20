«Шальке» уступил «Арминии» и впервые с 1988 года вылетел из Бундеслиги
Десять игроков и три работника «Шальке» покинут клуб
«Кобальтовые» вылетели из Бундеслиги
20 мая 17:03
Фото - ФК Шальке
В «Шальке» произведут серьезные кадровые изменения по окончании сезона-20/21. Так, клуб покинут десять игроков и три члена персонала, сообщает пресс-служба «кобальтовых».
У шести футболистов истекают контракты. Соглашения Бенжамена Стамбули, Бастиана Очипки, Шкодрана Мустафи, Набиля Бенталеба, Стивена Скжибски и Алессандра Шепфа не будут продлены.
Четверо игроков вернутся в свои клубы по истечении аренд. Это Вильям («Вольфсбург»), Гонсалу Пасиенсия, Фредерик Ронноу (оба – «Айнтрахт» Франкфурт) и Килиан Людевиг («Зальцбург»).
Кроме того, команду покинет тренер Квирин Лепперт. Также клуб попрощается с диетологом и физиотерапевтом.
Напомним, «Шальке» вылетел во вторую Бундеслигу впервые с 1988 года.
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