Дети объединили Украину во время Всеукраинского футбольного турнира

Победители встретились в столице

В течение августа футбольные поля областей Юга, Севера, Запада и Востока Украины принимали турнир, организованный по инициативе ОО «Объединение «УКРАИНА – НАШ ДОМ». Более 1500 юных футболистов по всей Украине сражались не только за призовые места и награды, но и за уникальную возможность побывать на матче отбора на Чемпионат мира по футболу - 2022 Украина - Франция, состоявшемся 4 сентября на столичном НСК «Олимпийский», а также поддержать ХК «Донбасс» в матче Хоккейной Лиги чемпионов, который состоялся 5 сентября в столичном Дворце Спорта.

Всеукраинский футбольный турнир был проведен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Харьковской и Закарпатской областях. Футбольные команды, занявшие первое место в каждой групповой категории, получили Кубок, а игроки трех команд-призеров удостоились золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Основная цель турнира – популяризация не только футбола, но и здорового образа жизни в целом. Сегодня, в эру цифровых технологий и всеобщей зависимости от гаджетов, подрастающее поколение существенно снизило интерес к спорту. Именно поэтому статистика «помолодевших» болезней, и не только в Украине, зашкаливает.

«Здоровье подростков должно стать частью государственных планов развития здравоохранения и предметом пристального внимания со стороны соответствующих госструктур. Это проблема общемирового масштаба. Согласно оценкам ВОЗ, лишь каждый пятый подросток в мире занимается спортом. Необходимо, чтобы активный образ жизни пропагандировался на самом высоком уровне, в том числе национальными, городскими и местными лидерами, как средство достижения здоровья и благополучия детей», - подчеркнул Борис Колесников, основатель общественной организации «Объединение «УКРАИНА-НАШ ДОМ»

Все юные победители Всеукраинского футбольного турнира (а их было более 400) встретились в столице Украины, чтобы не только посетить футбольный матч и хоккейную игру, но и осмотреть достопримечательности и исторические места Киева.

«Такие Всеукраинские спортивные мероприятия не только прививают любовь к спорту, но и дают возможность подросткам пообщаться со своими сверстниками из разных областей страны. Наши с вами дети - это представители будущего нашей страны, которых мы должны слышать уже сегодня, а они, в свою очередь, должны уметь коммуницировать друг с другом. Мы должны воспитать поколение, которое объединит Украину. И спортивные соревнования - лучшая площадками, для такого воспитания», - подчеркнул глава объединения.

ОО «Объединение «УКРАИНА – НАШ ДОМ» намерена проводить Всеукраинский футбольный тур постоянно, а также организует в ближайшее время в школах страны общие ознакомительные уроки «Здоровый ты – здоровая Украина», на которые будут приглашены участники и победители первого футбольного тура.