Дэвид Бекхэм вошел в Зал славы АПЛ

Легендарный полузащитник стал восьмым игроком, включенным в список

Дэвид Бэкхем / фото - Bizadmark

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бэкхем включен в Зал славы Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщается на официальной странице АПЛ в Instagram.

Воспитанник «манкунианцев» провел за свою родную команду 388 матчей, забил 85 голов и отдал 101 результативную передачу. Всего в АПЛ он появился на поле 264 раза, забил 62 гола и сделал 70 голевых передач.

Ранее в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лампард, Деннис Бергкамп и Стивен Джеррард.



Напомним, Бекхэм хочет пригласить Роналду в «Интер Майами».