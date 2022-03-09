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Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины

Экс-футболист уже долгое время сотрудничает с UNICEF
Футбол В Европе
09 марта 17:59
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
Фото: Instagram

Владелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм с женой Викторией пожертвовали 1 миллион фунтов стерлингов в фонд UNICEF, который помогает пострадавшим от нападения россии детям.

Бэкхем уже долгое время сотрудничает с организацией – с 2005 года Девид был послом UNICEF в Великобритании, а в 2015 основал 7 Fund при поддержке UNICEF.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Энди Маррей отправит для украинских детей все призовые за сезон.

Олег Шумейко-младший
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