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Мойес заменит Анчелотти в «Эвертоне»

«Ириски» быстро нашли нового коуча
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:35
Мойес заменит Анчелотти в «Эвертоне»
Дэвид Мойес / фото - Eurosport

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес может в ближайшие дни возглавить «Эвертон», сообщает The Times.

Неожиданный уход Карло Анчелотти в мадридский «Реал» заставил руководство «ирисок» искать нового главного тренера. Главный претендент – Дэвид Мойес. 58-летний шотландец уже тренировал «Эвертон» с 2002 по 2013.

Напомним, «Вест Хэм» собирается предложить Мойесу новое соглашение.

Павел Харченко
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Теги

Дэвид Мойес Эвертон Вест Хэм Карло Анчелотти

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