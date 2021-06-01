Анчелотти – новый тренер «Реала»
Мойес заменит Анчелотти в «Эвертоне»
«Ириски» быстро нашли нового коуча
21:35
Дэвид Мойес / фото - Eurosport
Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес может в ближайшие дни возглавить «Эвертон», сообщает The Times.
Неожиданный уход Карло Анчелотти в мадридский «Реал» заставил руководство «ирисок» искать нового главного тренера. Главный претендент – Дэвид Мойес. 58-летний шотландец уже тренировал «Эвертон» с 2002 по 2013.
Напомним, «Вест Хэм» собирается предложить Мойесу новое соглашение.
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