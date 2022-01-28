Девушка Роналду: «В начале отношений Криштиану приезжал забирать меня после работы на «Бугатти», коллеги были в шоке»

Влюбленная пара вспомнила начало их истории

Роналду с Джорджиной / Фото: Getty Images

Джорджина Родригес, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в сериале от Netflix вспомнила о начале их отношений с футболистом. Тогдв Джорджина работала продавцом в магазине одежды.

«Как-то он приехал забрать меня после работы – на «Бугатти»! Мои коллеги были в шоке: я приехала на автобусе, а уезжаю на «Бугатти».

Затем Роналлу также рассказал о своем видении этой ситуации:

«Для меня это было нормально. Она была моей девушкой. У меня есть машины. Не поеду же я за ней на такси! Это было забавно. Она выходит из магазина. А я жду снаружи в одном из своих роскошных автомобилей. Она держалась молодцом. Выбегала, садилась в машину, и мы ехали домой. Она работала допоздна. Я не думал в начале, что будут такие сильные чувства, что я влюблюсь в нее. Не ожидал этого, честно говоря. Но через некоторое время я почувствовал, что она девушка всей моей жизни».

Напомним, у Роналду пока нет результативных действий в 2022-м году.