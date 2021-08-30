Новички Примеры разгромили «Гранаду»
В матче третьего тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Гранаду».
Новички испанского чемпионата сумели заколотить в ворота гостей сразу 4 мяча.
«Райо Вальекано» – «Гранада» 4:0
Голы: Гарсия, 3, Трехо, 23 (пен.), Нтека, 43, Комесанья, 58
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Меркеланс (Паласон, 69), Трехо (Мартин, 70), Гарсия (Родригес, 83), Сисс (Оскар Валентин, 57), Комесанья, Нтека (Бебе, 84).
«Гранада»: Эскандель, Диас (Кини, 63), Дуарте, Херман Санчес, Нева, Милья (Этеки, 63), Гоналон, Монторо (Мончу, 78), Бакка, Суарес (Рочина, 78), Пуэртас (Молина, 46).
Предупреждения: Суарес (27), Пуэртас (33), Милья (33), Сисс (38), Кини (90).
«Кадис» – «Осасуна» 2:3
Голы: Фернандес, 16, 66 (пен.) – Гарсия, 60 (пен.), 90, Торрес, 90 (пен.)
«Кадис»: Ледесма, Акапо, Ароян (Переа, 46), Фали Хименес, Эспино, Сальви Санчес (Осмайич, 78), Алекс Фернандес, Карселен, Аларкон, Лосано (Кала, 46), Негредо (Андоне, 68).
«Осасуна»: Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Барберо, 87), Мартинес (Чими Авила, 61), Брашанац, Ойер Санхурхо (Роберто Торрес, 73), Торро (Хосе Анхель, 87), Рубен Гарсия (Ибаньес, 73), Кике Гарсия.
Комментарии 0