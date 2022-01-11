Форвард, которого сватали в «Динамо», принес Габону первую победу на Кубке Африки
Действующий чемпион Африки не сумел переиграть аутсайдера
Сьерра-Леоне отобрал очки у Алжира
Фото: FIFA
В 1-м туре Кубка африканских наций Алжир и Сьерра-Леоне не сумели определить победителя.
Команды так и не забили на протяжении всей встречи, а героем матча стал вратарь Сьерра-Леоне, который совершил 8 сэйвов за матч.
Отметим, что Алжир является действующим победителем КАН.
Кубок Африки
Алжир – Сьерра-Леоне 0:0
Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46), Бенсебайни, Фегули (Булая, 64), Белькебла (Бенрахма, 83), Марез, Браими (Бендебка, 65), Слимани (Бунеджа, 65), Белаили.
Сьерра-Леоне: Нбалие Камара, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Камара, Куи, Камара, Камара (Фофана, 76), Буйя Турай (Кайкай, 84), Бунду.
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