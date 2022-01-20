Действующий чемпион Африки с Марезом в составе покинул КАН, вылетев в групповом раунде
Действующий чемпион Африки Алжир покинул Кубок африканских наций на стадии группового раунда после 3-го тура.
Кот-д`Ивуар – Алжир 3:1
Голы: Кессиэ, 22, Сангаре, 39, Пепе, 54 – Бендбека, 73
Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье (Маига, 69), Дели (Канон, 68), Коссуну, Конан, Сери, Кессиэ, Сангаре (Диэ, 69), Градель, Аллер, Пепе (Заа, 85).
Алжир: Мболи, Аталь (Бенайяда, 80), Манди, Бедран, Бенсебайни, Беннасер (Бендебка, 62), Зерруки, Белаили (Булая, 80), Марез, Бунеджа (Браими, 62), Бенрахма (Слимани, 46).
Предупреждения: Дели (12), Орье (12), Маига (72), Браими (78), Булая (84).
В параллельном матче Экваториальная Гвинея переиграла Сьерра-Леоне.
Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея 0:1
Гол: Ганет, 38
Сьерра-Леоне: Нбали, Какэй, Колкер, Бангура, Райт (Каллон, 75), Камара, Куи, Думбуя (Буйя-Турей, 46), Камара, Бунду (Камара, 53), Камара.
Экваториальная Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Миранда (Белима, 88), Ганет, Пепин (Буйла, 64), Бикоро (Нлаво, 64), Сальвадор, Дориан (Нсуэ, 75).
Предупреждения: Камара (23), Акапо (61), Пепин (64), Райт (71), Колкер (71), Миранда (76), Куи (77), Буйя-Турей (90).
Удаление: Куи (90).
В турнирной таблице этой группы первое место занял Кот-д`Ивуар (7 очков), второе – Экваториальная Гвинея (6 очков), 3-е – Сьерра-Леоне (2 очка), последнее – Алжир (1 очко).
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