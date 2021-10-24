Действующий чемпион Франции потерял очки в матче с аутсайдером Лиги 1

«Лилль» не сумел обыграть «Брест»

Фото: пресс-служба Лилля

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Лилль» в родных стенах принимал «Брест».

Команды обменялись голами в 1-м тайме, на этом все и закончилось по этой части.

Во 2-м тайме у «Бреста» было даже больше ударов в створ ворот соперника, чем у «Лилля».

В турнирной таблице Лиги 1 «Брест» набрал 6 очков и остался в зоне вылета, у «Лилля» стало 15 очков, пока чемпион Франции – 9-й.

Франция, Лига 1, 10-й тур

«Лилль» – «Брест» 1:1

Голы: Дэвид, 19 – Февр, 32

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду (Гудмундссон, 77), Веа, Гомес (Бамба, 63), Андре (Онана, 85), Шека (Саншеш, 63), Дэвид, Йылмаз (Иконе, 77).

«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Эрей (Брассье, 71), Дюверн, Ле Дуарон (Кардона, 71), Февр, Онора, Маньетти (Агуме, 71), Белькебла, Мунье.

Предупреждения: Рейнилду (31), Эрей (70), Бизот (90).