С «Черноморцем» тренируются два экс-игрока «Десны» и бывший голкипер «Олимпика»
Дежавю. «Олимпик» расформирован – команда не доиграет сезон
В Первой лиге осталось 15 команд
02 февраля 14:57
Фото - ФК Олимпик
Собрание «Олимпика» состоялось во вторник, 1 февраля. На нем руководство объявило, что не имеет средств на финансирование команды.
По этой причине было принято решение ее расформировать. Футболистам будет предоставлен статус свободных агентов.
В случае снятия команды с чемпионата в Первой лиге останется 15 участников. В оставшихся матчах сезона дончанам будут присуждены технические поражения.
Напомним, в начале сезона прекратить существование мог «Альянс».