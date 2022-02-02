Дежавю. «Олимпик» расформирован – команда не доиграет сезон

В Первой лиге осталось 15 команд

Фото - ФК Олимпик

Собрание «Олимпика» состоялось во вторник, 1 февраля. На нем руководство объявило, что не имеет средств на финансирование команды.

По этой причине было принято решение ее расформировать. Футболистам будет предоставлен статус свободных агентов.

В случае снятия команды с чемпионата в Первой лиге останется 15 участников. В оставшихся матчах сезона дончанам будут присуждены технические поражения.

Напомним, в начале сезона прекратить существование мог «Альянс».