Дубли Месси и Мбаппе. ПСЖ разгромил «Брюгге» и лишил команду Соболя еврокубковой весны
Ди Мария: «Даже С Месси не получится всегда выигрывать 5:0»
Полузащитник рассказал об адаптации партера по команде
20:30
Фото: PSG
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал Mundo Deportivo об адаптации Лионеля Месси в команде.
«Думаю, в последней игре против «Брюгге» мы показали, что мы хорошо справляемся. Это нормально, что вокруг Льва царят большие ожидания. Но даже с ним не получится всегда выигрывать 5:0.
Все происходит постепенно, и цель состоит в том, чтобы все наладить со временем. Он уже живет в доме со своей семьей и выглядит счастливым.
Он уже адаптировался к команде и к Парижу. Переход стал для него огромной переменой, и теперь он привыкает к новому стилю игры, отличному от «Барселоны».
Месси оформил дубль в матче против «Брюгге» (4:0).
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