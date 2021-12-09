Ди Мария: «Даже С Месси не получится всегда выигрывать 5:0»

Фото: PSG

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал Mundo Deportivo об адаптации Лионеля Месси в команде.

Все происходит постепенно, и цель состоит в том, чтобы все наладить со временем. Он уже живет в доме со своей семьей и выглядит счастливым.

Он уже адаптировался к команде и к Парижу. Переход стал для него огромной переменой, и теперь он привыкает к новому стилю игры, отличному от «Барселоны».