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Ди Мария: «Мбаппе не уйдет, потому что нигде не найдет команду лучше»
Аргентинец уверен, что Килиан останется игроком ПСЖ
07:43
Фото: Goal.com
Крайний нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о возможном уходе из команды форварда Килиана Мбаппе. Слова аргентинца приводит ESPN:
«Мбаппе? Не думаю, что он уйдет. Не думаю, что где-нибудь еще он найдет лучше команду».
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом.
Напомним, ранее француз поприветствовал в ПСЖ Лионеля Месси. Президент парижан уверен, что приход столь звездного игрока повлияет на решение Мбаппе остаться в столице Франции.
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