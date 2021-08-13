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Ди Мария: «Мбаппе не уйдет, потому что нигде не найдет команду лучше»

Аргентинец уверен, что Килиан останется игроком ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
07:43
Ди Мария: «Мбаппе не уйдет, потому что нигде не найдет команду лучше»
Фото: Goal.com

Крайний нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о возможном уходе из команды форварда Килиана Мбаппе. Слова аргентинца приводит ESPN:

«Мбаппе? Не думаю, что он уйдет. Не думаю, что где-нибудь еще он найдет лучше команду».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом.

Напомним, ранее француз поприветствовал в ПСЖ Лионеля Месси. Президент парижан уверен, что приход столь звездного игрока повлияет на решение Мбаппе остаться в столице Франции.

Сергей Остапенко
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Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе ПСЖ

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