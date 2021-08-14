Ди Мария: «Месси из другого мира»

Анхель Ди Мария / фото - Bleacher Report

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария лестно высказался о своем новом одноклубнике и партнере по сборной Лионеле Месси. Цитирует Ди Марию портал TyC Sports.

Никогда не видел никого подобного ему. Теперь я играю с ним и в сборной Аргентины, и в ПСЖ. Лео уникален».

Напомним, Роналд Куман заверил фанатов, что «Барселона» будет сильна и без Месси.