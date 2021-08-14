Куман: «Месси больше не с нами, но у нас есть другие»
Ди Мария: «Месси из другого мира»
Полузащитник ПСЖ – о переходе аргентинца в Париж
15:38
Анхель Ди Мария / фото - Bleacher Report
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария лестно высказался о своем новом одноклубнике и партнере по сборной Лионеле Месси. Цитирует Ди Марию портал TyC Sports.
«Месси из другого мира. Можно бросить ему камень, он и его обработает, будто это ничего не стоит. Он думает на шаг вперед остальных.
Никогда не видел никого подобного ему. Теперь я играю с ним и в сборной Аргентины, и в ПСЖ. Лео уникален».
Напомним, Роналд Куман заверил фанатов, что «Барселона» будет сильна и без Месси.