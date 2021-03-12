Ди Мария на год продлил контракт с ПСЖ

Анхель Ди Мария / Фото - ПСЖ

Нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Новое соглашение рассчитано всего на год. Однако также предусмотрена опция пролонгации на аналогичный период. Аргентинец в текущем сезоне провел 27 матчей. В них ему удалось отличиться 5 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Ранее Ди Мария связывал желание остаться в ПСЖ с возможным приходом в клуб Лионеля Месси.