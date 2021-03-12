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Ди Мария на год продлил контракт с ПСЖ
Также предусмотрена опция дальнейшей пролонгации
Анхель Ди Мария / Фото - ПСЖ
Нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
Новое соглашение рассчитано всего на год. Однако также предусмотрена опция пролонгации на аналогичный период. Аргентинец в текущем сезоне провел 27 матчей. В них ему удалось отличиться 5 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
Ранее Ди Мария связывал желание остаться в ПСЖ с возможным приходом в клуб Лионеля Месси.
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