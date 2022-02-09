Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона

Ему не предложат новый контракт

Фото: Sky Sports

ПСЖ расстанется с полузащитником Анхелем Ди Марией.

Его соглашение завершается в конце сезона и продлевать его не будут. Сам бы игрок хотел остаться в клубе.

Ди Мария играет за ПСЖ с 2015-го года. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей, три гола и пять ассистов.

В ПСЖ уверены, что Ди Марию заменит Лионель Месси на его позиции.

Также к команде может присоединиться Эрлинг Холанд.