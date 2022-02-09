Доннарумма: «Мне нравится конкурировать, и ради ПСЖ я буду стараться изо всех сил»
Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Ему не предложат новый контракт
10:51
Фото: Sky Sports
ПСЖ расстанется с полузащитником Анхелем Ди Марией.
Его соглашение завершается в конце сезона и продлевать его не будут. Сам бы игрок хотел остаться в клубе.
Ди Мария играет за ПСЖ с 2015-го года. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей, три гола и пять ассистов.
В ПСЖ уверены, что Ди Марию заменит Лионель Месси на его позиции.
Также к команде может присоединиться Эрлинг Холанд.
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