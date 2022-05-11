Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:45
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»

Туринці ще не прийняли остаточного рішення стосовно переходу аргентинця
Футбол Серия А (Италия)
19:51
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Анхель Ді Марія / Фото - ligue1.com
Туринський «Ювентус» отримав від агентів пропозицію підписати контракт з півзахисником ПСЖ та збірної Аргентини Анхелем Ді Марією.

34-річний аргентинець бажає перейти до італійського клубу та чекає рішення від керівництва «старої сеньйори».

«Ювентус» ще не вирішив, чи потрібно їм підписувати ветерана, який влітку отримає статус вільного агента. Про це в Twitter повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У сезоні-2021/22 в активі Ді Марії 29 матчів в усіх змаганнях за ПСЖ, три забиті м'ячі та сім асистів.

Нагадаємо, що Ді Марія в Європі захищав кольори «Бенфіки», мадридського «Реала», «Манчестер Юнайтед» та з 2015 року ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має бажання підписувати новий контракт з клубом.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анхель Ди Мария ПСЖ Ювентус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду
Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду
Футбол Серия А (Италия)
14:52
Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»
Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»
Футбол Серия А (Италия)
10:55
Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»
Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»
Футбол Лига 1 (Франция)
08 мая 14:24
Неймар рассказал, за что он готов отдать свою жизнь
Неймар рассказал, за что он готов отдать свою жизнь
Футбол В Европе
07 мая 13:30
Аутсайдер Серии А проигрывал «Ювентусу» до 87-й минуты, но сумел вырвать победу
Аутсайдер Серии А проигрывал «Ювентусу» до 87-й минуты, но сумел вырвать победу
Футбол Серия А (Италия)
07 мая 07:53
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
06 мая 11:15

Новости: Футбол

Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей
Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей
В Европе
20:24
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Серия А (Италия)
19:51
Стали відомі імена арбітрів, які обслуговуватимуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Стали відомі імена арбітрів, які обслуговуватимуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Лига чемпионов UEFA
19:25
Караваєв: «Якщо не буде чемпіонату України – гратимемо в єврокубках»
Караваєв: «Якщо не буде чемпіонату України – гратимемо в єврокубках»
Украинская Премьер-лига
18:56
Гвардіола – у кроці від підписання нового контракту з «Манчестер Сіті»
Гвардіола – у кроці від підписання нового контракту з «Манчестер Сіті»
Премьер-Лига (Англия)
18:24
Капітан «Ворскли»: «Нам платять зарплату, але не у повному обсязі»
Капітан «Ворскли»: «Нам платять зарплату, але не у повному обсязі»
Украинская Премьер-лига
17:52
Моуріньо не залишить «Рому». Португалець буде готувати команду до нового сезону
Моуріньо не залишить «Рому». Португалець буде готувати команду до нового сезону
Серия А (Италия)
17:25
Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Захисник «Аякса» пройшов медогляд у Мюнхені. Контракт з «Баварією» підписан
Бундеслига (Германия)
16:55
Яремчук потрапив до рейтингу найпровальніших трансферів минулого літа у Португалії
Яремчук потрапив до рейтингу найпровальніших трансферів минулого літа у Португалії
Украинские легионеры
16:29
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01
Все новости