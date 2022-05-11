Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Туринці ще не прийняли остаточного рішення стосовно переходу аргентинця
19:51
Анхель Ді Марія / Фото - ligue1.comТуринський «Ювентус» отримав від агентів пропозицію підписати контракт з півзахисником ПСЖ та збірної Аргентини Анхелем Ді Марією.
34-річний аргентинець бажає перейти до італійського клубу та чекає рішення від керівництва «старої сеньйори».
«Ювентус» ще не вирішив, чи потрібно їм підписувати ветерана, який влітку отримає статус вільного агента. Про це в Twitter повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У сезоні-2021/22 в активі Ді Марії 29 матчів в усіх змаганнях за ПСЖ, три забиті м'ячі та сім асистів.
Нагадаємо, що Ді Марія в Європі захищав кольори «Бенфіки», мадридського «Реала», «Манчестер Юнайтед» та з 2015 року ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має бажання підписувати новий контракт з клубом.