Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 0:0 1-й тайм
17:00 Челси - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Лестер - Вулверхэмптон -:- Запланирован
19:30 Норвич - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бохум -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Альянс -:- Запланирован
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Заря - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»

В Париже собрался суперсостав
Футбол Лига 1 (Франция)
14:07
Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»
Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Аргентинский вингер ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал грандиозную трансферную кампанию парижского клуба и переход Лионеля Месси. Слова нападающего приводит TyC Sport.

«Криштиану наверняка умирает от желания оказаться здесь. Уровень нынешних игроков «ПСЖ» уникален. Такое случается нечасто, и великие всегда хотят играть с лучшими.

Конечно, Криштиану хотел бы оказаться здесь, но «ПСЖ» подписал Месси. К счастью, так лучше».

Вместе с Криштиану Роналду Ди Мария раньше защищал цвета мадридского «Реала», пока транзитом через МЮ не оказался в Париже.

Помимо Месси ПСЖ этим летом подписал Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Ашрафа Хакими и Жоржиньо Вейналдума.

Напомним, ранее Ди Мария сравнил Роналду и Неймара с Месси.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анхель Ди Мария Криштиану Роналду Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пока без Месси. ПСЖ не заявил аргентинца на матч чемпионата Франции
Пока без Месси. ПСЖ не заявил аргентинца на матч чемпионата Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
13:23
«Барселона» еще должна выплатить Месси внушительную сумму
«Барселона» еще должна выплатить Месси внушительную сумму
Футбол Примерa (Испания)
12:26
Ди Мария сравнил Роналду и Неймара с Месси
Ди Мария сравнил Роналду и Неймара с Месси
Футбол Лига 1 (Франция)
11:36
Салфетку, которой Месси вытирал слезы, продадут на аукционе за 1 млн долларов
Салфетку, которой Месси вытирал слезы, продадут на аукционе за 1 млн долларов
Футбол Примерa (Испания)
09:40
Стало известно, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ
Стало известно, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
07:44
Месси: «Моя позиция на поле? Это проблема Почеттино»
Месси: «Моя позиция на поле? Это проблема Почеттино»
Футбол Лига 1 (Франция)
13 августа 09:46

Новости: Футбол

Куман: «С нетерпением жду нового сезона, чтобы представить публике команду без Месси»
Куман: «С нетерпением жду нового сезона, чтобы представить публике команду без Месси»
Примерa (Испания)
14:31
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Лидс». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Лидс». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
14:25
Де Дзерби: «Сразу решил, если «Шахтер» присоседится к Суперлиге, то я уйду»
Де Дзерби: «Сразу решил, если «Шахтер» присоседится к Суперлиге, то я уйду»
Украинская Премьер-лига
14:19
Степаненко: «Не зря у «Металлиста 1925» хорошие результаты»
Степаненко: «Не зря у «Металлиста 1925» хорошие результаты»
Украинская Премьер-лига
14:15
Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»
Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
14:07
«Барселона» смогла зарегистрировать новичков благодаря Пике
«Барселона» смогла зарегистрировать новичков благодаря Пике
Примерa (Испания)
13:50
Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Не считаю нужным говорить о нем»
Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Не считаю нужным говорить о нем»
Премьер-Лига (Англия)
13:50
Чемпионат Англии. «Норвич» — «Ливерпуль». Видео трансляция
Чемпионат Англии. «Норвич» — «Ливерпуль». Видео трансляция
Премьер-Лига (Англия)
13:32
Чемпионат Англии. «Челси» — «Кристал Пэлас». Видео трансляция
Чемпионат Англии. «Челси» — «Кристал Пэлас». Видео трансляция
Премьер-Лига (Англия)
13:29
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
5
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Лидс». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Лидс». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Видео трансляция
14:30
Чемпионат Украины. «Верес» — «Ворскла». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» — «Ворскла». Видео трансляция
17:00
Чемпионат Англии. «Челси» — «Кристал Пэлас». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» — «Кристал Пэлас». Видео трансляция
17:00
Битва чемпионов. «Интер» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Битва чемпионов. «Интер» – «Динамо». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Украины. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
19:30
Чемпионат Украины. «Заря» — «Минай». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Заря» — «Минай». Видео трансляция
19:30
Чемпионат Англии. «Норвич» — «Ливерпуль». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Норвич» — «Ливерпуль». Видео трансляция
19:30
Комедия «Шары ярости»
TV
Комедия «Шары ярости»
21:40
Джон Касимеро – Гильермо Ригондо. Онлайн трансляция
WEB
Джон Касимеро – Гильермо Ригондо. Онлайн трансляция
15 августа 06:00
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
15 августа 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
15 августа 07:55
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
15 августа 09:55
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
15 августа 15:40
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
15 августа 19:40