Пока без Месси. ПСЖ не заявил аргентинца на матч чемпионата Франции
Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»
В Париже собрался суперсостав
14:07
Криштиану Роналду / фото - Eurosport
Аргентинский вингер ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал грандиозную трансферную кампанию парижского клуба и переход Лионеля Месси. Слова нападающего приводит TyC Sport.
«Криштиану наверняка умирает от желания оказаться здесь. Уровень нынешних игроков «ПСЖ» уникален. Такое случается нечасто, и великие всегда хотят играть с лучшими.
Конечно, Криштиану хотел бы оказаться здесь, но «ПСЖ» подписал Месси. К счастью, так лучше».
Вместе с Криштиану Роналду Ди Мария раньше защищал цвета мадридского «Реала», пока транзитом через МЮ не оказался в Париже.
Помимо Месси ПСЖ этим летом подписал Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Ашрафа Хакими и Жоржиньо Вейналдума.
Напомним, ранее Ди Мария сравнил Роналду и Неймара с Месси.
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