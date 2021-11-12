Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Диалло может дебютировать за основную команду «Динамо» после международной паузы
Игрок впечатлил своими выступлениями за юношеский состав киевлян
Самба Диалло / фото - ФК Динамо
Сенегальский вингер «Динамо» U-19 Самба Диалло во время международной паузы тренируется с первой командой киевлян.
По информации источника, Луческу оставит 18-летнего вингера во взрослом составе команды.
Игрок даже может получить шанс дебютировать в первой игре чемпионата после окончания матчей сборных – 19-го ноября в матче с «Черноморцем».
В текущем сезоне у сенегальца 13 голов в 15-ти матчах за команду U-19. К тому же, вингер идет на первом месте в списке бомбардиров Юношеской лиги UEFA.
Напомним, ранее Диалло заявлял, что готов играть во взрослой команде «Динамо».
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