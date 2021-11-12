Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр 6:0 Окончен
19:00 Азербайджан - Люксембург 1:3 Окончен
19:00 Грузия - Швеция 2:0 Окончен
19:00 Армения - Македония 0:5 Запланирован
21:45 Мальта - Хорватия 1:7 Окончен
21:45 Германия - Лихтенштейн 9:0 Запланирован
21:45 Румыния - Исландия 0:0 Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия 0:0 Окончен
21:45 Греция - Испания 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес 1:1 Окончен
14:15 Олимпик - Нива Т -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень -:- Запланирован
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье -:- Запланирован
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован

Диалло может дебютировать за основную команду «Динамо» после международной паузы

Игрок впечатлил своими выступлениями за юношеский состав киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
13:15
Диалло может дебютировать за основную команду «Динамо» после международной паузы
Самба Диалло / фото - ФК Динамо

Сенегальский вингер «Динамо» U-19 Самба Диалло во время международной паузы тренируется с первой командой киевлян.

По информации источника, Луческу оставит 18-летнего вингера во взрослом составе команды.

Игрок даже может получить шанс дебютировать в первой игре чемпионата после окончания матчей сборных – 19-го ноября в матче с «Черноморцем».

В текущем сезоне у сенегальца 13 голов в 15-ти матчах за команду U-19. К тому же, вингер идет на первом месте в списке бомбардиров Юношеской лиги UEFA.

Напомним, ранее Диалло заявлял, что готов играть во взрослой команде «Динамо».

Источник: Динамо Киев Inside Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Самба Диалло Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Футбол Украинская Премьер-лига
15:06
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Футбол Украинская Премьер-лига
14:21
В топ-3 УПЛ от Цитаишвили вошли только игроки «Динамо»
В топ-3 УПЛ от Цитаишвили вошли только игроки «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 ноября 22:54
Звезда «Динамо» U-19 раздражен намеками на то, что он «переписан»
Звезда «Динамо» U-19 раздражен намеками на то, что он «переписан»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 ноября 18:48
Вратарь «Динамо» рассказал, что его кумиром был Максим Коваль
Вратарь «Динамо» рассказал, что его кумиром был Максим Коваль
Футбол Украинская Премьер-лига
11 ноября 08:19
Вратарь «Динамо»: «Может предложение от «Шахтера» и было, но мне мама не говорила»
Вратарь «Динамо»: «Может предложение от «Шахтера» и было, но мне мама не говорила»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 ноября 15:47

Новости: Футбол

Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова
Павелко рассказал, когда будет принято решение по будущему Петракова
Сборная Украины
15:21
Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Украинская Премьер-лига
15:06
Шевченко назвал свою главную цель в «Дженоа»
Шевченко назвал свою главную цель в «Дженоа»
Украинские легионеры
14:55
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
Сборная Украины
14:43
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Сборная Украины
14:43
Худжамов: «В матче с Болгарией мы увидели Малиновского, который был раньше»
Худжамов: «В матче с Болгарией мы увидели Малиновского, который был раньше»
Сборная Украины
14:35
Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру
Стало известно, когда Эриксен сможет возобновить карьеру
Серия А (Италия)
14:21
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Милевский рассказал, какие большие клубы делали предложения «Динамо» о его трансфере
Украинская Премьер-лига
14:21
Даже не Роналду. В Англии назвали лучшего игрока октября
Даже не Роналду. В Англии назвали лучшего игрока октября
Премьер-Лига (Англия)
14:08
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
6
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00