Диалло может дебютировать за основную команду «Динамо» после международной паузы

Игрок впечатлил своими выступлениями за юношеский состав киевлян

Самба Диалло / фото - ФК Динамо

Сенегальский вингер «Динамо» U-19 Самба Диалло во время международной паузы тренируется с первой командой киевлян.

По информации источника, Луческу оставит 18-летнего вингера во взрослом составе команды.

Игрок даже может получить шанс дебютировать в первой игре чемпионата после окончания матчей сборных – 19-го ноября в матче с «Черноморцем».

В текущем сезоне у сенегальца 13 голов в 15-ти матчах за команду U-19. К тому же, вингер идет на первом месте в списке бомбардиров Юношеской лиги UEFA.

Напомним, ранее Диалло заявлял, что готов играть во взрослой команде «Динамо».