Самба Диалло: «Я думаю, что уже готов работать с первой командой «Динамо»
Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо»
Ранее этого игрока обвинили в расизме
Самба Диалло / Фото: ФК Динамо
Сенегальский легионер «Динамо» Самба Диалло назвал футболиста основной команды киевлян, который произвел на него наибольшее впечатление.
«Мне понравился Шапаренко. Смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть. Его сильные стороны? Во-первых, он очень легко и мягко принимает мяч. Дальше контроль. Работа с мячом у него на очень высоком уровне. Я сразу понял, что этот игрок с большим будущим».
Напомним, также рассказал о проблемах с расизмом в украинском футболе.
Ранее бразильский легионер полтавской «Ворсклы» обвинил Шапаренко в расизме.
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