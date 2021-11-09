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Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо»

Ранее этого игрока обвинили в расизме

Футбол Украинская Премьер-лига
16:13
Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо»
Самба Диалло / Фото: ФК Динамо

Сенегальский легионер «Динамо» Самба Диалло назвал футболиста основной команды киевлян, который произвел на него наибольшее впечатление.

«Мне понравился Шапаренко. Смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть. Его сильные стороны? Во-первых, он очень легко и мягко принимает мяч. Дальше контроль. Работа с мячом у него на очень высоком уровне. Я сразу понял, что этот игрок с большим будущим».


Напомним, также рассказал о проблемах с расизмом в украинском футболе.

Ранее бразильский легионер полтавской «Ворсклы» обвинил Шапаренко в расизме.

Карен Агабекян
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Самба Диалло Динамо Киев

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