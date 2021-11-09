Самба Диалло: «Я думаю, что уже готов работать с первой командой «Динамо»
Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Сенегалец уже тренировался с основой и знает требования Луческу
Самба Диалло / Фото: ФК Динамо
Вингер киевского «Динамо» U19 Самба Диалло рассказал о тренировках с основной командой.
«Я три раза тренировался с основой. Почувствовал, что у «Динамо» сильные и хорошие футболисты.
При єтом, я чувствовал, что могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду там.
Если честно, то разница большая, поскольку основа намного сильнее команды U19. Думаю, что готов играть в первой команде».
Напомним, ранее Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо».
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