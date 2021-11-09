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Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»

Сенегалец уже тренировался с основой и знает требования Луческу

Футбол Украинская Премьер-лига
23:06
Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Самба Диалло / Фото: ФК Динамо

Вингер киевского «Динамо» U19 Самба Диалло рассказал о тренировках с основной командой.

«Я три раза тренировался с основой. Почувствовал, что у «Динамо» сильные и хорошие футболисты.

При єтом, я чувствовал, что могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду там.

Если честно, то разница большая, поскольку основа намного сильнее команды U19. Думаю, что готов играть в первой команде».


Напомним, ранее Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо».

Карен Агабекян
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Самба Диалло Динамо Киев

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