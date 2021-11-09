Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»

Самба Диалло / Фото: ФК Динамо

Вингер киевского «Динамо» U19 Самба Диалло рассказал о тренировках с основной командой.



При єтом, я чувствовал, что могу играть на их уровне. Если я буду много работать, то буду там.

Если честно, то разница большая, поскольку основа намного сильнее команды U19. Думаю, что готов играть в первой команде».