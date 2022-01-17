Диалло отправится на сбор с U-19, несмотря на то, что проходил медосмотр с первой командой

Самба Диалло / Фото - ФК Динамо Киев

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился планами на сборы команды. Также специалист объяснил, почему Владимир Бражко и Антон Боль полетели с первой командой в Испанию, а Самба Диалло – нет.

21 января вылетаем в Турцию, где на 23 января у нас запланирован первый контрольный матч. Среди потенциальных соперников в спаррингах – турецкие команды, молодежная сборная Ирана. Соперники для других спаррингов еще подыскиваются.

Что касается подготовки непосредственно к матчу с «Депортиво», то в Испанию мы отправимся утром 6 февраля. Следующие два дня будем проводить по одной тренировке, а заночевав после игры, 10 февраля вернемся назад.

Владимир Бражко и Антон Боль не смогут сыграть против «Депортиво», и Мирча Луческу выразил желание, чтобы они поехали на сбор с первой командой. Константин Вивчаренко проведет первый сбор с основой, далее предварительно планируется, что перед игрой Юношеской лиги UEFA он присоединится к нам.

Самба Диалло едет на сборы с командой U-19, он будет работать с нами и готовиться к игре против «Депортиво». Сейчас с нами тренируются несколько игроков из академии, перед выездом на сборы решим, кого будем брать с собой. В целом, позиции у нас взаимозаменяемы, поэтому кадровые вопросы будем решать в процессе работы.