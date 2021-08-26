Рубен Диаш – лучший игрок сезона-2020/21 в АПЛ
Диаш – лучший защитник минувшего розыгрыша Лиги чемпионов
24-летний португалец принял участие во всех матчах своей команды
20:21
Рубен Диаш / Фото - khelnow.comUEFA назвал лучшего защитника минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный Twitter турнира.
Им стал 24-летний Рубен Диаш из «Манчестер Сити». Португалец сыграл в 12 матчах своей команды.
На награду также претендовали представители «Челси» Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер.
Напомним, Диаш также был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша АПЛ.
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