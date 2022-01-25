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Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»

Второй представитель латиноамериканской страны полетел с командой на сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
16:35
Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»
Фото - ФК Мариуполь

Зимний сбор «Мариуполя» стартует 25 января. В Турцию с командой отправились не все игроки, которые были на просмотре.

Накануне главный тренер Остап Маркевич сообщил, что с азовцами тренируются два бразильца. Стало известно, что один из них не подошел наставнику, второй – полетел на сбор.

У «Мариуполя» запланировано пять спаррингов

29 января – «Вождовац» (Сербия)
2 февраля – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина)
6 февраля – «Силекс» (Северная Македония)
14 февраля – «Астана» (Казахстан)
19 февраля – «Карпаты» (Львов, Украина)

Ранее Маркевич заявил, что прогресс футболистов команды заметен невооруженным взглядом.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Мариуполь Остап Маркевич

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