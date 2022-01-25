Остап Маркевич: «Прогресс футболистов «Мариуполя» заметен невооруженным взглядом»
Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»
Второй представитель латиноамериканской страны полетел с командой на сбор
Фото - ФК Мариуполь
Зимний сбор «Мариуполя» стартует 25 января. В Турцию с командой отправились не все игроки, которые были на просмотре.
Накануне главный тренер Остап Маркевич сообщил, что с азовцами тренируются два бразильца. Стало известно, что один из них не подошел наставнику, второй – полетел на сбор.
У «Мариуполя» запланировано пять спаррингов
29 января – «Вождовац» (Сербия)
2 февраля – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина)
6 февраля – «Силекс» (Северная Македония)
14 февраля – «Астана» (Казахстан)
19 февраля – «Карпаты» (Львов, Украина)
Ранее Маркевич заявил, что прогресс футболистов команды заметен невооруженным взглядом.
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