Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»

Второй представитель латиноамериканской страны полетел с командой на сбор

Фото - ФК Мариуполь Зимний сбор «Мариуполя» стартует 25 января. В Турцию с командой отправились не все игроки, которые были на просмотре. Накануне главный тренер Остап Маркевич сообщил, что с азовцами тренируются два бразильца. Стало известно, что один из них не подошел наставнику, второй – полетел на сбор. У «Мариуполя» запланировано пять спаррингов 29 января – «Вождовац» (Сербия)

2 февраля – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина)

6 февраля – «Силекс» (Северная Македония)

14 февраля – «Астана» (Казахстан)

19 февраля – «Карпаты» (Львов, Украина) Ранее Маркевич заявил, что прогресс футболистов команды заметен невооруженным взглядом.