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Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»

Он мечтает стать капитаном команды
Футбол Серия А (Италия)
13:50
Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»
Пауло Дибала / фото - Old Juve

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала хочет остаться в Турине. Об этом сообщает Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, футболист намерен продолжить выступления в итальянском клубе и мечтает стать новым капитаном команды.

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри относится к Дибале с большой любовью. После возвращения итальянского специалиста в «Юве» переговоры о продлении контракта аргентинца с клубом могут возобновиться.

Срок действующего контракта Дибалы с «Ювентусом» истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Дибала провел 20 матчей в Серии А, в которых отметился 4-я голами и 3-я результативными передачами.

Напомним, ранее Дибала признался, что ему звонили из «Алетико».

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Пауло Дибала Ювентус

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