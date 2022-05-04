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Дібала стане гравцем «Інтера». Відома зарплата форварда в міланському клубі

Аргентинець підпише 4-річний контракт з «нерадзуррі»
Футбол Серия А (Италия)
10:55
Дібала стане гравцем «Інтера». Відома зарплата форварда в міланському клубі
Пауло Дібала / Фото - cominghomenewcastle.sbnation.com
Аргентинський форвард «Ювентуса» Пауло Дібала підпише контракт з «Інтером» на правах вільного агента. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Нападник обрав «нерадзуррі» для продовження кар’єри після чергової зустрічі з представниками клубу. Сторони підпишуть 4-річну угоду, а аргентинцю пообіцяли ключову роль у команді.

Стало відомо, що зарплата 28-річного футболіста в італійському гранді становитиме 7 млн євро на сезон.

Дібала захищає кольори «Ювентуса» з 2015 року, у цьому сезоні він забив 9 голів та віддав 5 результативних передач в Серії А.

Раніше повідомлялося, що «Ювентус» продовжує перемовини з ПСЖ стосовно трансфера Леандро Паредеса.
Владимир Кириченко
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Пауло Дибала Ювентус Интер

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