Дибала может подписать новый контракт с «Ювентусом» из-за Влаховича
Дібала стане гравцем «Інтера». Відома зарплата форварда в міланському клубі
Аргентинець підпише 4-річний контракт з «нерадзуррі»
10:55
Пауло Дібала / Фото - cominghomenewcastle.sbnation.comАргентинський форвард «Ювентуса» Пауло Дібала підпише контракт з «Інтером» на правах вільного агента. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Нападник обрав «нерадзуррі» для продовження кар’єри після чергової зустрічі з представниками клубу. Сторони підпишуть 4-річну угоду, а аргентинцю пообіцяли ключову роль у команді.
Стало відомо, що зарплата 28-річного футболіста в італійському гранді становитиме 7 млн євро на сезон.
Дібала захищає кольори «Ювентуса» з 2015 року, у цьому сезоні він забив 9 голів та віддав 5 результативних передач в Серії А.
Раніше повідомлялося, що «Ювентус» продовжує перемовини з ПСЖ стосовно трансфера Леандро Паредеса.
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