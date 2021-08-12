Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед»: «Диего Коста – мелкая грязная крыса. Суарес был немного похож на него»
Диего Коста подпишет контракт с «Атлетико Минейро»
32-летний форвард продолжит карьеру в Бразилии
Диего Коста / Фото - vanguardngrФорвард Диего Коста в ближайшее время может стать игроком «Атлетико Минейро». Об этом сообщает Goal.
Как утверждает источник, 32-летний нападающий достиг соглашения с бразильским клубом. Испанец подпишет контракт на 1 год с зарплатой в 2,6 млн евро.
Напомним, Коста является свободным агентом. Он покинул мадридский «Атлетико» минувшей зимой. В минувшем сезоне он сыграл за «матрасников» 7 матчей в Ла Лиге и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что испанский нападающий мог переехать в чемпионат Португалии.
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