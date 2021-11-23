«Динамо» – «Бавария»: прогноз, который позволит поболеть за киевлян и в любом случае поднять денег

Делимся с вами самым надежным исходом

Прогноз

«Динамо» – «Бавария» – вот это вывеска для украинского болельщика. Но по факту, ни одна из команд реальной турнирной мотивации в предстоящем матче не имеет. Для киевлян все будет решаться в заключительном туре в Лиссабоне, а мюнхенцы, даже если очень постараются, вряд ли потеряют первое место в группе.

Вся украинская пресса уже раструбила новость, что в Киев «Бавария» прилетела без семи «ключевых» футболистов. Вслух об этом мало кто говорит, но подразумевается, что шансы «Динамо» зацепиться за положительный результат значительно повысились. Однако в реальности на НСК «Олимпийский» не смогут сыграть лишь Серж Гнабри и Йозуа Киммих – это чувствительные потери, но «Бавария» вполне способна с ними справиться.

Поэтому, друзья, я бы не советовал ставить на успех «Динамо» даже если очень хочется из-за болельщицких чувств. У меня для вас есть вариант гораздо лучше. Более того, это второй валуй в истории данной рубрики.

Букмекеры слишком сильно занижают шансы чемпиона Украины. В целом, это объективно, однако в одном месте они опростоволосились. Речь о владении мячом. Ставка на матч «Динамо» – «Бавария»: фора первой команды (+25%). То есть, чтобы ставка прошла, «Динамо» необходимо владеть мячом не менее 38% игрового времени.

И вот тут-то мы упираемся в мотивацию команд. «Бавария» постарается выиграть, но вряд ли будет прям убиваться на поле и все 90 минут поддерживать высокую интенсивность. Уверен, что периодически «Динамо» также позволят работать с мячом.

Не нужно быть топовой командой, чтобы набить себе 38% владения мячом, пускай даже с «Баварией». К примеру, во встрече последнего тура Бундеслиги мюнхенцы практически все время были в роли догоняющих против «Аугсбурга», а значит много атаковали, но итоговый показатель владения мячом «Аугсбурга» составил 31%. С «Динамо» же у «Баварии» даже нет нужды особо выкладываться.

Последний аргумент: данный исход прошел во всех предыдущих матчах «Динамо» в лигочемпионской кампании.

Забирайте этот валуй, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 13 побед, 0 возвратов, 17 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой