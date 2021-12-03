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«Динамо» будет мучиться в Луцке и другие прогнозы на матчи 17-го тура УПЛ

«Верес» пока не проигрывал дома в этом чемпионате
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
«Динамо» будет мучиться в Луцке и другие прогнозы на матчи 17-го тура УПЛ Превью
Фото: Футбол 24

На очереди 17-й тур чемпионата Украины – предпоследний в 2021-м году.

«Шахтер» – «Львов» (3 декабря, 17:00)

«Шахтер» в последнем туре снова неприятно огорчил своих фанатов. Команда Де Дзерби хоть и победила (1:0), но и продемонстрировала невзрачную игру с «Ингульцом». На очереди еще один аутсайдер, который в атакующем плане все же выглядит интереснее команды из Петрово. Вряд ли «Шахтер» позволит себе во второй раз за неделю выдать такой слабый матч в УПЛ. К тому же, «Львов» захочет пойти в атаку, что откроет для «горняков» дополнительные опции. Ждите разгрома.

Прогноз: индивидуальный тотал на «Шахтер» - больше 3,5.

«Верес» – «Динамо» (4 декабря, 14:00)

Ох и непростой матч ожидает киевское «Динамо». «Верес» - единственная команда в УПЛ, которая еще не проигрывала дома в этом сезоне в рамках чемпионата. Хоть «Верес» и выступает в Луцке (в Ровно до сих пор идет реконструкция «Авангарда»), это не мешает быть команде Вирта неприступной на волынской земле: 7 матчей, 4 победы и 3 ничьи. В гости приедет «Динамо», которое в последние несколько месяцев не очень уверенно играет с аутсайдерами. К примеру, в последнем туре чуть не потеряли очки с «Минаем». Игра вряд ли будет зрелищной, «Верес» ожидаемо закроется и будет держать оборону, у киевлян не будет много шансов.

Прогноз: тотал меньше 2,5.

«Рух» – «Ворскла» (4 декабря, 17:00)

«Ворскла» сенсационно очень слабо сыграла с «Днепром-1» (1:5) в прошлом туре, команда Максимова захочет реабилитироваться перед своими фанатами. «Рух» в свою очередь ничего интересного против фаворитов УПЛ в этом сезоне не придумывает - ставит «автобус», который редко приносит дивиденды (львовская команда из клубов первой пятерки сумела отобрать очки лишь у «Зари»). «Ворскла» продолжает бороться за бронзу, «Рух» не будет сложным соперником для команды Максимова.

Прогноз: «Ворскла» победит и не пропустит.

«Металлист-1925» – «Колос» (4 декабря, 19:30)

У харьковчан затяжная неприятная серия из 5-ти поражений подряд (интересно, что до этого было 5 побед подряд – стабильность так и прет). У «Колоса» все наоборот. После провальных нескольких месяцев в последних 3 турах команда набрала 7 баллов. Шансы на победу у соперников сейчас примерно равны, о чем свидетельствуют и букмекерские котировки. Можно смело ставить на то, что «Металлист-1925» не проиграет, ведь у «Колоса» не так много ресурсов, чтобы регулярно побеждать на дистанции.

Прогноз: «Металлист-1925» не проиграет.

«Заря» – «Ингулец» (5 декабря, 14:00)

Встреча очевидного фаворита и аутсайдера вряд ли преподнесет нам сюрпризы. «Заря» уже вылетела из еврокубков и может сконцентрироваться лишь на чемпионате Украины. «Ингулец» беспросветно плохо играет в УПЛ, последняя победа команды была еще летом, в августе. Команда из Петрово будет закрываться, именно такой автобус «Ингулец» ставит в матчах против всех команд, которые немного выше классом. Но вряд ли это помешает «Зари» победить, ведь команда Лавриненко находится в полукризисном состоянии.

Прогноз: победа «Зари» с разницей в 2 или 3 мяча.

«Александрия» – «Минай» (5 декабря, 17:00)

С «Минаем» все понятно (ситуация еще хуже, чем у «Ингульца», последняя победа команды не только в УПЛ, но и во всех остальных турнирах случилась 31-го июля (!), еще в 1-м туре). Касаемо «Александрии»: команда Гуры очень непредсказуема в нынешнем сезоне и играет достаточно нестабильно. «Александрия» может как отобрать очки у фаворита (как это случалось с «Шахтером» и «Зарей» в этом сезоне), так и отдать их аутсайдеру. Примечательно, что единственная победа «Миная» в сезоне, о которой мы упоминали выше - как раз над «Александрией» в первом круге. Прогнозировать что-то касательно счета в этом матче рискованно, но исходя из результативности команд, можно сделать неплохую ставку. Обе команды не демонстрируют привлекательный футбол и не слишком охотно бегут в атаку.

Прогноз: тотал меньше 2.

«Десна» – «Мариуполь» (5 декабря, 19:30)

Хоть это и встреча 6-й и 16-й команды, нельзя сказать, что «Десна» выглядит откровенным фаворитом. Команда Рябоконя держится столько высоко исключительно за счет неожиданного мощного старта. Дальше все было печальнее. Сами посмотрите: в стартовых 4-х турах «Десна» одержала 4 победы. А за следующие 12 туров - лишь 3. «Мариуполь» в свою очередь хоть и аутсайдер, но по уровню не ниже условных «Миная» и «Ингульца», у которых больше очков. Команда Маркевича способна отобрать очки у «Десны», главная проблема команды - плохая реализация. В атаке «Мариуполь» создает достаточно, хоть и слабо играет в защите.

Ожидаем от этой игры голов.

Прогноз: тотал больше 3,5.

«Днепр-1» – «Черноморец» (6 декабря, 19:30)

«Днепр-1 на ходу. Невероятно сложно назвать факторы, которые могут помочь «Черноморцу» набрать очки в этой встрече. Более того, вряд ли команда Мороза забьет. Днепряне целенаправленно идут к бронзе, подобные соперники их вряд ли остановят. Команда Йовичевича любит забивать быстрые мячи, а уровень защиты «Черноморца» точно этому поспособствует. Поставим на то, что команда Йовичевича решит свою задачу еще в первом тайме.

Прогноз: тотал больше 1,5 в 1-м тайме

Турнирная таблица УПЛ.

Статистика автора: 4 победы, 0 возвратов, 4 поражения.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк СК Днепр-1 Заря Ворскла Александрия

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