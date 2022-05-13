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Мировой бокс. Еженедельник

«Динамо» було, є і буде завжди». Суркіс привітав київський клуб з ювілеєм

«Біло-сині» сьогодні святкують 95-річчя
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
«Динамо» було, є і буде завжди». Суркіс привітав київський клуб з ювілеєм
Ігор Суркіс / Фото: ФК Динамо

Президент «Динамо» Ігор Суркіс привітав київський клуб із 95-річчям. Його цитує прес-служба «біло-синіх».

«Сьогодні київському «Динамо» виповнюється 95 років. З цієї нагоди хотілося б згадати про те, що з першого дня свого існування і донині команда незмінно виступає під своєю назвою у незмінній біло-синій формі і бореться за перемогу в усіх турнірах, у яких бере участь. Але сьогодні згадується інше – цього року вдруге за свою майже столітню історію київське «Динамо» не дограло до кінця чемпіонат. Вперше це сталося влітку 1941 року, коли футбольний чемпіонат перервав напад німецьких загарбників. Тепер чемпіонат припинений через напад загарбників російських.

Ні у кого із футболістів, тренерів, працівників футбольного клубу «Динамо» (Київ) не було і немає жодних сумнівів у тому, що агресорів, що напали на нашу землю 24 лютого 2022 року, чекає та сама доля, що й агресорів, які напали на нас 22 червня 1941-го. Ми всі жодної хвилини не сумнівалися і не сумніваємось у нашій повній перемозі над ворогом. І тому працюємо, кожен на своєму місці, над тим, щоб зберегти київське «Динамо» у ці нелегкі часи страшних випробувань. Завдяки цьому футболісти і тренери не лише першої команди, а й молодіжних, юнацьких та дитячих команд клубу мають можливість продовжувати тренування. Основний склад провів і ще проведе низку благодійних матчів у різних країнах Європи. Найкращі гравці «Динамо» готуються у складі збірної України до відбірних матчів світової першості. Інфраструктура клубу також підтримується у належному стані. І щойно це стане можливим, київське «Динамо» продовжить виступи на футбольних полях України перед українськими уболівальниками!

На жаль, ми не знаємо поки що, коли саме це станеться. Одне можемо сказати напевно – київське «Динамо» було, є і буде завжди. Разом із своїми уболівальниками команда з честю витримає і це випробування, як витримувала до цього інші виклики історії.

95-річна історія футбольних перемог київського «Динамо» була і завжди буде невід’ємною частиною історії України, яка розпочалася не 1991 року, а на тисячу років раніше і триватиме завжди наперекір усім нашим ворогам! За підтримки наших уболівальників ми будемо продовжувати цю історію новими перемогами! Слава Україні!».

Нагадаємо, із 95-річчям «Динамо» також привітав і президент «Шахтаря» Ринат Ахметов.

Петр Приходько
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