«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины

Киевляне в непростом матче переиграли «Зарю»

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» добыло победу в матче третьего тура УПЛ против «Зари» (2:1). Она стала для команды юбилейной в чемпионатах Украины.

«Бело-синие» стали первым клубом, достигшим отметки в 650 выигранных поединков первенства страны. Из них 295 – на выезде и 355 – на своем поле.

Отметим, что «Динамо» является действующим чемпионом Украины. Также киевляне завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Ранее защитник «бело-синих» Виталий Миколенко отметил, что не акцентирует внимание на результатах «Шахтера».