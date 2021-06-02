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«Динамо» договорилось о спаррингах с топ-клубами чемпионата Франции

Киевляне сыграют с «Ниццей» и «Лионом»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:59
«Динамо» договорилось о спаррингах с топ-клубами чемпионата Франции
Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» договорилось о спаррингах с «Лионом» и «Ниццей» на втором сборе в Швейцарии, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Кроме этого, во время этого сбора также планируется еще 2 спарринга, соперники пока неизвестны.

Первый сбор в Швейцарии стартует 28-го июня, а точные даты второго пока неизвестны.

Напомним, «Динамо» продлило контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу до 2023-го года.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Лион Ницца

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