«Динамо» договорилось о спаррингах с топ-клубами чемпионата Франции

Киевляне сыграют с «Ниццей» и «Лионом»

Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» договорилось о спаррингах с «Лионом» и «Ниццей» на втором сборе в Швейцарии, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Кроме этого, во время этого сбора также планируется еще 2 спарринга, соперники пока неизвестны.

Первый сбор в Швейцарии стартует 28-го июня, а точные даты второго пока неизвестны.

Напомним, «Динамо» продлило контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу до 2023-го года.