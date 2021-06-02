Сабо: «Динамо» сделало логичный шаг, но не факт, что Луческу доработает до 2023»
«Динамо» договорилось о спаррингах с топ-клубами чемпионата Франции
Киевляне сыграют с «Ниццей» и «Лионом»
Фото: Динамомания
Киевское «Динамо» договорилось о спаррингах с «Лионом» и «Ниццей» на втором сборе в Швейцарии, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Кроме этого, во время этого сбора также планируется еще 2 спарринга, соперники пока неизвестны.
Первый сбор в Швейцарии стартует 28-го июня, а точные даты второго пока неизвестны.
Напомним, «Динамо» продлило контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу до 2023-го года.