«Динамо» U-19 проиграло «Спортингу» и покинуло юношескую ЛЧ
«Динамо» договорилось о товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»
Киевляне проведут игру с топ-клубом Германии в конце апреля
08 апреля 23:30
Фото: ФК Динамо
Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба «бело-синих».
Игра состоится 26-го апреля в Германии, на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Встреча состоится в рамках благотворительного турне «Динамо».
Отметим, что через несколько дней «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Легией».