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«Динамо» дозаявило на вторую часть сезона шесть новых игроком
Ими стали воспитанники академии киевлян
17 февраля 16:57
Евгений Опанасенко / Фото - dynamomania.com«Динамо» внесло в свою официальную заявку на вторую часть сезона украинской Премьер-лиги шесть новых игроков. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Ими стали молодые воспитанники академии киевлян:
Защитники:
Евгений Опанасенко (2003 года рождения, на фото)
Назар Балаба (2004)
Владислав Еременко (2004)
Полузащитники:
Максим Василец (2005)
Юрий Михайлив (2005)
Назар Янчишин (2005)
Все футболисты внесены в заявку по списку «Б».
Отметим, что Еременко и Опанасенко были в заявке команды на минувший сезон. Еременко сыграл 1 матч за команду U-19, а Опанасенко – 13. Также Евгений привлекался к матчам «Динамо» U-21, за которое сыграл 3 встречи.
Ранее стал известен предпоследний соперник киевлян на сборах в Турции.
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