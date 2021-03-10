«Динамо» дозаявило двух полузащитников

фото - пресс-служба киевлян

Киевское «Динамо» дозаявило двух игроков для участия в УПЛ и Кубке Украины.

В оставшейся части сезона киевлянам помогут 18-летние полузащитники Илья Ганджук и Олег Власов. Футболисты ранее выступали за юношескую команду полтавской «Ворсклы». Контракты с хавбеками подписаны на три года.

Напомним, недавно юный голкипер «Динамо» Руслан Нещерет получил травму.