Бущан: «Дай бог, чтобы реализация пришла на Евро»
«Динамо» готово к уходу Бущана
Вратарь интересен нескольким клубам
Фото: dynamo.kiev.ua
«Динамо» готово к уходу вратаря Георгия Бущана.
Известный эксперт Игорь Цыганык в своей передачи «Цыганык Live» сообщил, что клуб готов продать голкипера, если поступит хорошее предложение.
«Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет. Если после Евро будет адекватное предложение, то и клуб, и Луческу отпустят Бущана в европейскую команду».
Сообщалось об интересе к Бущану со стороны «Ниццы» и «Марселя».
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