«Динамо» готово предложить почти 2 миллиона евро за игрока из чемпионата Молдовы

Дуланто может переехать в Украину

Фото: ФК Шериф

Защитник «Шерифа» Густаво Дуланто всерьез заинтересовал «Динамо».

Киевляне готовы выложить 1,7 миллиона евро за 26-летнего игрока. Предложение «Шерифу» уже отослано.

Парагваец является капитаном чемпиона Молдавии и ключевым игроком. На его счету 29 матчей в этом сезоне, один гол и один ассист.

Контракт с игроком рассчитан до 2023-го года.

Дуланто играл против «Шахтера» в этом сезоне Лиги чемпионов в двух матчах.