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«Динамо» готово предложить почти 2 миллиона евро за игрока из чемпионата Молдовы
Дуланто может переехать в Украину
Фото: ФК Шериф
Защитник «Шерифа» Густаво Дуланто всерьез заинтересовал «Динамо».
Киевляне готовы выложить 1,7 миллиона евро за 26-летнего игрока. Предложение «Шерифу» уже отослано.
Парагваец является капитаном чемпиона Молдавии и ключевым игроком. На его счету 29 матчей в этом сезоне, один гол и один ассист.
Контракт с игроком рассчитан до 2023-го года.
Дуланто играл против «Шахтера» в этом сезоне Лиги чемпионов в двух матчах.
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