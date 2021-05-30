«Динамо» проведет летние сборы в Швейцарии
«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»
Бразильский клуб делает все, чтобы повысить цену на 23-летнего игрока
Феррейра / Фото - UOL
Вингер «Гремио» Феррейра может стать игроком «Динамо». Об этом сообщает Bolavip Brasil.
По данным источника, киевляне готовы выплатить отступные за игрока в размере 8 млн евро. Руководство бразильского клуба пытается повысить клаусулу, подписав новый контракт с футболистом.
Феррейра рассматривает предложение «Гремио». Тем не менее, приоритетным для него вариантом остается переезд в Европу.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может подписать бразильского защитника, которым интересовалось «Динамо».
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