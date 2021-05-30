«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»

Бразильский клуб делает все, чтобы повысить цену на 23-летнего игрока

Феррейра / Фото - UOL

Вингер «Гремио» Феррейра может стать игроком «Динамо». Об этом сообщает Bolavip Brasil.

По данным источника, киевляне готовы выплатить отступные за игрока в размере 8 млн евро. Руководство бразильского клуба пытается повысить клаусулу, подписав новый контракт с футболистом.

Феррейра рассматривает предложение «Гремио». Тем не менее, приоритетным для него вариантом остается переезд в Европу.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может подписать бразильского защитника, которым интересовалось «Динамо».