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«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»

Бразильский клуб делает все, чтобы повысить цену на 23-летнего игрока
Футбол Украинская Премьер-лига
22:08
«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»
Феррейра / Фото - UOL

Вингер «Гремио» Феррейра может стать игроком «Динамо». Об этом сообщает Bolavip Brasil.

По данным источника, киевляне готовы выплатить отступные за игрока в размере 8 млн евро. Руководство бразильского клуба пытается повысить клаусулу, подписав новый контракт с футболистом.

Феррейра рассматривает предложение «Гремио». Тем не менее, приоритетным для него вариантом остается переезд в Европу.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может подписать бразильского защитника, которым интересовалось «Динамо».

Сергей Стаднюк
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