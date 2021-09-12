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«Динамо» и «Бенфику» рассудит арбитр, обслуживавший матч «Шахтера» в этом сезоне
Англичанин уже стал фартовым для украинской команды
12 сентября 13:01
Энтони Тэйлор / Фото - Twitter
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» примет «Бенфику». Матч 14 сентября обслужит бригада арбитров из Англии, сообщает пресс-служба UEFA.
Главным рефери назначен Энтони Тейлор. Его ассистенты – Гари Бесуик и Адам Нанн. Четвертым судьей будет Крейг Поусон.
Арбитром VAR станет Крис Кэвана. Его помощник – австралиец Джарред Джилетт.
Примечательно, что Тейлор обслуживал матч «Шахтера» в текущем сезоне. Ничья в ответном поединке раунда плей-офф против «Монако» (2:2) вывела «горняков» в групповой этап Лиги чемпионов.
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