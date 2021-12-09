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«Динамо» и «Металлист» претендуют на бразильского полузащитника
Густаво играет за «Спорт Ресифе»
Фото: O Globo
Полузащитник «Спорт Ресифе» Густаво может оказаться в Украине.
На хавбека претендуют два украинских клуба – «Динамо» и «Металлист». Киевляне уже контактировали с бразильцами.
Обеим украинским командами придется сразиться с бразильскими клубами за игрока. В нем заинтересованы также «Фламенго» и «Атлетико Минейро».
За нынешнюю команду Густаво играет с 2020 года. Также он вызывался в молодежную сборную Бразилии, где он успел отличиться одним голом.
«Металлисту» также интересны два игрока «Ворсклы».
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