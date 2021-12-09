«Динамо» и «Металлист» претендуют на бразильского полузащитника

Густаво играет за «Спорт Ресифе»

Фото: O Globo

Полузащитник «Спорт Ресифе» Густаво может оказаться в Украине.

На хавбека претендуют два украинских клуба – «Динамо» и «Металлист». Киевляне уже контактировали с бразильцами.

Обеим украинским командами придется сразиться с бразильскими клубами за игрока. В нем заинтересованы также «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

За нынешнюю команду Густаво играет с 2020 года. Также он вызывался в молодежную сборную Бразилии, где он успел отличиться одним голом.

«Металлисту» также интересны два игрока «Ворсклы».