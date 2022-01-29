«Динамо» и «Сампдория» близки к сделке по Супряге

Форвард все же переедет в Италию

Фото: ФК Динамо

«Динамо» и «Сампдория» близки к договоренности о переходе форварда Владислава Супряги.

Итальянцы возьмут игрока в аренду на 1,5 года с правом выкупа за 8 миллионов евро. Также киевляне получат некую сумму за аренду.

Отмечается, что сейчас идет процесс оформления документов, сообщает Sky Sport Italia. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Базеля».

На счету украинца 6 матчей за «Динамо» в этом сезоне.